Кримський міст / © Associated Press

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Операція проти Кримського мосту продемонструвала, що Україна здатна одночасно підтримувати високу інтенсивність ударів по території Росії та накопичувати ресурси для окремих масштабних операцій.

Таку оцінку висловив військовий оглядач Ігаль Левін.

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За його словами, особливістю підготовки до атаки стало те, що українські війська не припиняли застосування далекобійного озброєння заради накопичення ракет і безпілотників.

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«Навіть за поверхневого погляду одразу впадає в око той факт, що накопичення не було», — зазначив Левін.

Він пояснив, що йдеться не про відсутність підготовки до операції, а про відсутність характерної для цієї війни паузи в ударах перед масштабною атакою.

За словами оглядача, російські війська часто використовують саме таку тактику: протягом тижнів накопичують засоби ураження, після чого завдають масованого удару.

Натомість Україна діяла інакше.

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Чим українська тактика відрізняється від російської

Левін звернув увагу, що до початку операції проти Кримського мосту Україна систематично атакувала важливі об'єкти на території РФ.

Зокрема, йдеться про нафтопереробні заводи, промислові підприємства, мости, військові літаки та кораблі.

За його словами, такі удари відбувалися практично щодня.

Для атак використовували різні типи озброєння — від українських ракет «Нептун» до широкої номенклатури безпілотників.

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Попри це, українські військові зберегли достатньо засобів для проведення окремої операції проти Кримського мосту.

Яких нових можливостей досягла Україна

На думку військового оглядача, за останні пів року Україна суттєво підвищила не лише інтенсивність, а й ефективність своїх далекобійних ударів.

«Україна досягла того якісного переходу, коли зростає не лише кількість, а й рівень потужності», — наголосив Левін.

Він вважає, що українські Сили оборони тепер можуть протягом тривалого часу підтримувати інтенсивність ударів і водночас зберігати резерви для спеціальних операцій.

На переконання оглядача, саме ця здатність відрізняє нинішній етап застосування українського далекобійного озброєння від ситуації пів року тому.

Водночас Левін не навів конкретних даних про кількість ракет і безпілотників, використаних під час операції проти Кримського мосту, чи обсяги українських запасів озброєння.

Атака на Кримський міст — останні новини

Нагадаємо, удари Сил оборони України по Кримському мосту 16 та 17 листопада можуть суттєво ускладнити постачання російських військ на півдні.

Після атаки на Кримський міст обвалилася у воду арка автомобільної частини. За оприлюдненою інформацією, конструкція зазнала критичних пошкоджень після удару, через що проліт автомобільної ділянки обвалився.

Раніше ми писали про те, що в ніч проти 17 листопада окупаційна влада Криму заявила про повторну атаку на Кримський міст і призупинення руху транспорту. Місцеві пабліки повідомляють про можливу деформацію конструкцій переправи.

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