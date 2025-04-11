Удар по Кривому Рогу 4 квітня: Зеленський вшанував жертв ворожої атаки

Місце удару по Кривому Рогу / © Суспільне

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Президент України Володимир Зеленський вшанував памʼять загиблих у Кривому Розі. Український лідер наголосив, що ми не маємо права забувати злочини, які вчинила Росія проти наших людей.

Про це Зеленський написав своєму Telegram.

“Всім у світі варто не забувати так само, що для Росії людське життя не варте нічого”, — наголосив

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Світла памʼять усім, чиї життя забрав російський терор.

Нагадаємо, 4 квітня російська ракета забрала життя 20 людей.