Удар по Луцьку та Львову: військовий експерт розповів, навіщо Путін зустрічається з Лукашенком

Удар по Луцьку та Львову: військовий експерт розповів, навіщо Путін зустрічається з Лукашенком

Путін може змусити Лукашенка вступити у війну проти України.

Російський диктатор Володимир Путін та самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко ймовірно зустрічаються для того, щоб залучити білоруську армію до війни проти України.

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Про це у інтерв'ю ТСН сказав військовий експерт Олег Жданов.

"12 квітня відбудеться зустріч Лукашенка й Путіна. Дуже серйозна загроза з боку Білорусі. І я думаю, що зустріч буде присвячена саме тому, щоби змусити Лукашенка вступити, офіційно і відкрито, в цю війну. Для нас це буде дуже велика проблема, якщо білоруська армія спроможеться завдати удар на Волині, за напрямком Луцьк - Львів", - сказав Жданов.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін заявив, що він "захистить Донбас", який зараз активно бомбардують російські військові. Також він фактично назвав вбивства українців "благородною метою".

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