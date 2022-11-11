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Удар по Миколаєву: Зеленський відреагував на злочин РФ та показав відео з місця влучання у будинок

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Удар по Миколаєву: Зеленський відреагував на злочин РФ та показав відео з місця влучання у будинок

Фото: Олександр Сєнкевич у Facebook

У ніч проти п'ятниці, 11 листопада, російські війська атакували ракетами Миколаїв.

Президент Україні Володимир Зеленський відреагував на атаку росіян Миколаєва, де внаслідок обстрілу зруйновано будинок, є загиблі та поранені.

Глава держави також опублікував відео з наслідками ворожої атаки.

"Миколаїв. Цинічна відповідь держави-терориста на наші успіхи на фронті. Удар по п'ятиповерховому житловому будинку. Зруйновано з 5-го по 1-й поверх. На жаль, є загиблі й поранені. Пошуково-рятувальні роботи тривають", - написав Зеленський.

Він наголосив, що окупанти відповідатимуть за кожен злочин проти України та українців.

Нагадаємо, що у ніч проти п'ятниці, 11 листопада, російські війська атакували ракетами Миколаїв. Під обстріл армії РФ потрапив  житловий квартал. За повідомленнями мера міста Олександра Сєнкевича, станом на ранок відомо про двох загиблих та двох поранених.

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Дата публікації
Перегляди
6513
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