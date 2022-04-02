Удар по Миколаївській ОДА: кількість загиблих зросла до 38 осіб

Удар по Миколаївській ОДА: кількість загиблих зросла до 38 осіб

З-під завалів дістали 36 тіл загиблих, ще двоє померли в лікарні.

Кількість загиблих внаслідок ворожого обстрілу будівлі Миколаївської облдержадміністрації станом на вечір 2 квітня зросла до 38 осіб.

Про це повідомили в обласному управлінні ДСНС.

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"Станом на 19:00 внаслідок влучання ворожої ракети в будівлю Миколаївської обласної державної адміністрації та її руйнування загинуло 38 людей. З-під завалів рятувальники вивільнили 36 тіл загиблих та 2 людини померли у лікарні", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 29 березня російські війська обстріляли дев'ятиповерхову Миколаївську ОДА. В результаті була зруйнована центральна секція будівлі від дев'ятого до першого поверху.

Кількість загиблих внаслідок обстрілу постійно зростає. Зокрема, загинув український перемовник, який домовлявся з російськими окупантами про здавання ними зброї.

Також у будівлі Миколаївської ОДА загинув секретар голови області Віталія Кіма.

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