Удар по нафтопереробці та логістиці: дрони СБУ та ССО атакували ворожі об'єкти у Краснодарському краї РФ

Цілями дронів СБУ та ССО стали одразу два об'єкти, які працюють на ворожий ВПК. Йдеться про Ільський нафтопереробний завод та нафтоперекачувальна станція "Кропоткінская".

Про це повідомляють джерела ТСН.ua.

Дрони СБУ та ССО атакували ворожі об'єкти у Краснодарському краї РФ

Деталі атаки на об'єкти у РФ

Вночі 17 лютого СБУ та ССО ЗСУ продовжили запровадження "дронових санкцій" відразу проти двох важливих підприємств РФ, які працюють на ворожий ВПК — Ільського нафтопереробного заводу та нафтоперекачувальної станції "Кропоткінская".

Основне про атаку:

у районі Ільського НПЗ пролунало не менше 20 вибухів;

на заводі розпочалася пожежа, яку підтвердила навіть місцева влада;

об'єкт включає шість технологічних установок переробки нафти загальною потужністю 6,6 млн тонн на рік;

в лютому минулого року дрони СБУ вже уразили цей завод, пошкодивши установку первинної переробки нафти ціною 50 млн доларів США.

Другою успішною ціллю українських безпілотників стала НПС "Кропоткінская". Як відомо:

це найбільша нафтоперекачувальна станція "Каспійського трубопровідного консорціуму" на території Росії;

внаслідок атаки НПС зупинилася, її вивели з експлуатації;

зараз перекачування нафти йде в обхід цієї станції.

"Нафтові заводи та нафтоперекачувальні станції РФ є цілком законними цілями. Вони не лише працюють на оборонку росії, забезпечують паливом ворожі війська, але є важливими для економіки РФ, котра фінансує війну завдяки нафтовим надприбуткам. Тож візити дронів на ці об’єкти продовжуватимуться", — повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Нагадаємо, у ніч проти 17 лютого дрони атакували Краснодарський край РФ, а саме село Ільський, де розташований нафтопереробний завод.

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