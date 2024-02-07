Удар по Новомосковську: потрощена майже вся комунальна техніка (фото)

Водночас у Павлограді зафіксовані "прильоти" по інфраструктурному об’єкту.
Під час атаки дронами по Новомосковську на Дніпропетровщині 7 лютого ворожі цілі побили підприємство, яке займається благоустроєм міста. Потрощена майже вся техніка.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Внаслідок нічної російської атаки у Новомосковську була потрощена майже вся комунальна техніка: трактори, екскаватори, багатофункціональні машини, самоскид.
"Ворожі безпілотними побили підприємство, яке займається благоустроєм міста. Дбає про затишок. Тепер прибирати вулиці чи розчищати сніг практично нічим. На фото – "здобутки" окупантів", – йдеться в дописі очільника області.
Окрім того, вранці було гучно і на Павлоградщині. Там захисники небу збили одну російську ракету. Однак зафіксовані і "прильоти" по інфраструктурному об’єкту.
Минулося без постраждалих.
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Нагадаємо, вранці 7 лютого під час масованої ракетної атаки по Україні вибухи пролунали і на Дніпропетровщині. Окрім того, вночі ворог запустив два безпілотника Shahed по Новомосковському району області.
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