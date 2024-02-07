Удар по Новомосковську: потрощена майже вся комунальна техніка (фото)

Водночас у Павлограді зафіксовані "прильоти" по інфраструктурному об’єкту.

Під час атаки дронами по Новомосковську на Дніпропетровщині 7 лютого ворожі цілі побили підприємство, яке займається благоустроєм міста. Потрощена майже вся техніка.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Внаслідок нічної російської атаки у Новомосковську була потрощена майже вся комунальна техніка: трактори, екскаватори, багатофункціональні машини, самоскид.

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"Ворожі безпілотними побили підприємство, яке займається благоустроєм міста. Дбає про затишок. Тепер прибирати вулиці чи розчищати сніг практично нічим. На фото – "здобутки" окупантів", – йдеться в дописі очільника області.

Окрім того, вранці було гучно і на Павлоградщині. Там захисники небу збили одну російську ракету. Однак зафіксовані і "прильоти" по інфраструктурному об’єкту.

Минулося без постраждалих.

Читайте провідні новини дня:

Руйнування на Дніпропетровщині внаслідок атаки 7 лютого / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Руйнування на Дніпропетровщині внаслідок атаки 7 лютого / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Руйнування на Дніпропетровщині внаслідок атаки 7 лютого / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Руйнування на Дніпропетровщині внаслідок атаки 7 лютого / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Руйнування на Дніпропетровщині внаслідок атаки 7 лютого / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Руйнування на Дніпропетровщині внаслідок атаки 7 лютого / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Руйнування на Дніпропетровщині внаслідок атаки 7 лютого / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Руйнування на Дніпропетровщині внаслідок атаки 7 лютого / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Руйнування на Дніпропетровщині внаслідок атаки 7 лютого / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Нагадаємо, вранці 7 лютого під час масованої ракетної атаки по Україні вибухи пролунали і на Дніпропетровщині. Окрім того, вночі ворог запустив два безпілотника Shahed по Новомосковському району області.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Ракетна атака! Вибухи в Харкові, Миколаєві, Києві і Львівщині

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