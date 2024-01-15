Удар по Нью-Йорку: в ОВА повідомили, що під завалами перебувають люди (фото)

Троє людей поранено, ще п'ятьох шукають рятувальникипід завалами житлового будинку.
Троє людей поранено, ще п'ятеро перебувають під завалами — такі попередні наслідки удару по селищу Нью-Йорк у Донецькій області 15 січня.
Про це повідомив голова Донецької облдержадміністрації, начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
Росіяни скинули на селище дві керовані авіабомби та поцілили ракетою у 3-поверхівку — у будинку обвалився під'їзд, під руїнами перебувають люди.
На місці працюють представники влади, рятувальники та поліція — вирішують питання розбору завалів.
Це чергова цинічна атака росіян по цивільному населенню. Її точні наслідки будуть відомі пізніше.
Нагадаємо, 10 січня, російські окупанти вбила одного жителя в Донецькій області. Загалом від початку повномасштабного вторгнення в регіоні загинула 1831 людина.
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