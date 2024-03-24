Удар по об'єктах "Нафтогазу": ракета пошкодила інфраструктуру підземного сховища газу

Окупаційна армія Росії вранці 24 березня атакувала енергетичну інфраструктуру України. Зокрема, були пошкоджені обʼєкти Групи "Нафтогаз" на заході.

Як розповів очільник НАК Олексій Чернишов, російська ракета пошкодила інфраструктуру одного з українських підземних сховищ газу (ПСГ).

"Атака не вплине на постачання блакитного палива українським споживачам. Всі номінації замовників послуг зберігання та бронювання потужностей також продовжують виконуватися в повному обсязі. Ситуація під контролем наших спеціалістів та всіх залучених служб", – повідомив Чернишов.

За його словами, наразі тривають роботи з локалізації та ліквідації наслідків.

"Критичних наслідків для забезпечення роботи ПСГ немає, адже газ знаходиться на значній глибині. Пошкоджена частина наземної інфраструктури потребуватиме відновлення, проте ми маємо достатньо резервних потужностей", – додав очільник "Нафтогазу".

Нагадаємо, окупанти атакували об'єкти енергетики України – які наслідки і чи готуватися до блекаутів.

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