Удар по об'єктах "Укренерго": в Міненерго розповіли про невтішні наслідки – де є відключення світла

Окупаційна армія Росії у ніч проти 31 березня атакувала кілька підстанцій НЕК "Укренерго" на Одещині. Внаслідок одного з ударів від загальної енергосистеми короткостроково відключались ТЕЦ та понад 170 тисяч споживачів. Знеструмлювалися побутові споживачі в Одесі та області (їх частково заживлено), а також припиняли генерацію об’єкти ВДЕ – дві біогазові станції та вітрова електростанція.

Про це повідомляє Мінененрго.

Станом на ранок, 11 годину, на Одещині відключеними залишаються 10,5 тисячі споживачів. Також НЕК "Укренерго" застосовуються у регіоні аварійні відключення.

Також минулої доби під час обстрілу короткостроково знеструмлювалася підстанція 110 кВ у Харківській області.

Вночі ворог вкотре атакував один з газових об’єктів у західному регіоні. За попередньою інформацією, загинула одна людина – не працівник підприємства.

Також під час ракетної атаки аварійно вимкнулася повітряна лінія у Львівській області, знеструмлювався один з населених пунктів. Усіх споживачів заживлено.

Ситуація в енергосистемі:

Учора до кінця доби було скасовано графіки аварійних відключень у Дніпропетровській, Полтавській, Сумській, Донецькій, Кіровоградській, Запорізькій областях, де ввечері були застосовані обмеження.

Наразі немає обмежень у Харкові. Є аварійні відключення на Одещині (після нічної атаки).

Наразі дефіциту електроенергії в енергосистемі немає. Енергосистема працює збалансовано.

Нагадаємо, окупанти у ніч проти 31 березня атакували Україну ракетами та дронами. ТСН.ua зібрав все, що наразі відомо про атаку.

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