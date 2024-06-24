Удар по Одесі: зафіксовано влучання по цивільній інфраструктурі, є постраждалі – фото

В Одесі вранці 24 червня пролунали вибухи. Перед цим в області оголошували повітряну тривогу.

Як повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, внаслідок російської атаки зафіксовано влучання по цивільній інфраструктурі.

"Наразі вже відомо про постраждалих, яким надається медична допомога, їх кількість уточнюється. Нині триває ліквідація пожежі", - йдеться у повідомленні.

Після вибухів у Мережі з'явилось відео, на якому густий чорний стовп диму здіймається над Одесою.

Наслідки удару РФ по Одесі 24 червня 2024 / Фото: Поліція Одеської області

Наслідки удару РФ по Одесі 24 червня 2024 / Фото: Поліція Одеської області

Наразі екіпажі патрульної поліції регулюють дорожній рух та забезпечують безперешкодний проїзд спецтранспорту до місця атаки.

Нагадаємо, на Донеччині окупанти скинули бомбу на родину – поранені діти.

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