Удар по Одеському порту: рятувальники показали фото й відео ліквідації пожежі

Після ракетного удару з боку російських окупантів по Одеському порту 23 липня зайнялася пожежа. Рятувальники кинулися боротися з вогнем.

Роботу українських надзвичайників зафіксували на фото і відео.

Зокрема, кадрами з місця атаки поділилось ГУ ДСНС України в Одеській області.

"Ліквідація пожежі в Одеському морському торговельному порту внаслідок ракетного удару по Одещині", – йдеться в короткому підписі.

Фото- й відеозаписами поділилися також Одеська міськрада та ДСНС України. На опублікованих кадрах видно уламки ворожої ракети, полум’я, велике задимлення. Чимало рятувальників з гідрантами борються з пожежею в порту.

Нагадаємо, вранці 23 липня російські війська вдарили ракетами "Калібр" по Одеському морському торговому порту. Це сталося менш ніж за добу після підписання у Стамбулі угоди про експорт зерна з України.

Росіяни поцілили по тій частині Одеського порту, де готувалося зерно до експорту.

Голова Одеської ОВА Максим Марченко повідомив, що внаслідок ворожої атаки є поранені.

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