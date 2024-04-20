Удар по окупантах в Криму: з’явилося супутникове фото ураженої цілі

На фото можна побачити обгорілі рештки військової техніки російських окупантів, вирви та сліди від пожежі.

Внаслідок успішної атаки Сил оборони України 17 квітня по військових об’єктах російської окупаційної армії у Криму було вражено комплекс протиповітряної та протиракетної оборони С-400.

Супутникове фото знищеної техніки опублікував у своєму Telegram-каналі військовий журналіст Андрій Цаплієнко.

“Російський комплекс ППО та ПРО С-400 в Криму після атаки українських Сил оборони”, - йдеться у підписі до зображення.

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На фото можна побачити обгорілі рештки військової техніки російських окупантів, вирви та сліди від пожежі.

Раніше в ГУР Міноборони уточнили, що ракетним ударом Сил оборони України на військовому аеродромі у Джанкої в тимчасово окупованому Криму було знищено або критично пошкоджено чотири пускових установки ЗРК С-400, три радіолокаційних станції, пункт управління засобами ППО та апаратуру спостереження за повітряним простором "Фундамент-М".

Нагадаємо, у ніч проти 19 квітня в тимчасово окупованому Криму знову пролунали вибухи.

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