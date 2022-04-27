Удар по окупованому Зміїному і чергова пожежа у Бєлгороді: 5 головних подій ночі

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.

П'ять головних новин ночі 27 квітня:

Арестович доповів про поточну ситуацію щодо російського вторгнення станом на 26 квітня

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