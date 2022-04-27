Удар по окупованому Зміїному і чергова пожежа у Бєлгороді: 5 головних подій ночі

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.
П'ять головних новин ночі 27 квітня:
- Президент Володимир Зеленський спрогнозував наслідки війни для Росії. За його словами, подальша агресія РФ призведе до ще більшого зубожіння росіян. Читати далі –>
- Українці масово скаржилися на збої в роботі "Київстару". У компанії повідомили, що знають про збій та намагаються усунути проблему. Читати далі –>
- ЗСУ вдарили по окупованому острову Зміїний. Українські військові влучили у ворожий пункт управління і знищили зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10". Читати далі –>
- Очільник Бєлгородської області РФ повідомив, що в одному із сіл регіону горить склад боєприпасів. Незадовго перед цим він писав про гучні вибухи. Читати далі –>
- Рада може повернути мита на ввезені в Україну авто. У парламенті зареєстрували відповідний законопроєкт. Читати далі –>