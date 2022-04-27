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Удар по окупованому Зміїному і чергова пожежа у Бєлгороді: 5 головних подій ночі

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Удар по окупованому Зміїному і чергова пожежа у Бєлгороді: 5 головних подій ночі

Думская

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.

П'ять головних новин ночі 27 квітня:

  1. Президент Володимир Зеленський спрогнозував наслідки війни для Росії. За його словами, подальша агресія РФ призведе до ще більшого зубожіння росіян. Читати далі –>
  2. Українці масово скаржилися на збої в роботі "Київстару". У компанії повідомили, що знають про збій та намагаються усунути проблему. Читати далі –>
  3. ЗСУ вдарили по окупованому острову Зміїний. Українські військові влучили у ворожий пункт управління і знищили зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10". Читати далі –>
  4. Очільник Бєлгородської області РФ повідомив, що в одному із сіл регіону горить склад боєприпасів. Незадовго перед цим він писав про гучні вибухи. Читати далі –>
  5. Рада може повернути мита на ввезені в Україну авто. У парламенті зареєстрували відповідний законопроєкт. Читати далі –>

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