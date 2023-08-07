Удар по “Оленегорскому горняку”: експерт оцінив вплив подій у Чорному морі на ситуацію на фронті

Українські військові зруйнували великий десантний корабель “Оленегорский горняк” та вдало поцілили українським дроном-камікадзе в танкер, який виконував задачі із забезпечення пальним російського угруповання військ. Ці процеси в акваторії Чорного моря є визначальними і такими, що будуть впливати на ситуацію на полі бою.

Таку думку висловив військовий оглядач Владислав Селезньов в інтерв’ю ТСН.ua.

“Спочатку були здійснені дронові атаки на великий десантний корабель Чорноморського флоту РФ “Оленегорский горняк”, який де-факто входить до складу Північного флоту, але виконує зараз місію в інтересах Чорноморського флоту. Цей корабель зазнав критичних ушкоджень. Днями з’явилися нові космічні знімки зруйнованого і нахиленого на лівий борт приблизно на рівні 30% того самого великого десантного корабля”, — зазначив експерт.

За його словами, зараз на ходу корабель підтримують за допомогою інших допоміжних суден, щоб він не втопився біля пірсу. “Відповідно там проводяться ремонтні стабілізаційні заходи”, — зауважив Селезньов.

Він додав: “Крім того, що було зруйновано великий десантний корабель “Оленегорский горняк”, так само вдало поцілили українським дроном-камікадзе в танкер, який виконував задачі із забезпечення пальним російського угруповання військ як на території тимчасово окупованого Криму, так і на територіях Сирійської та Арабської республік”.

Експерт вважає, що віднині ворог повинен розуміти, що акваторія Чорного моря так само знаходиться під контролем українських військово-морських сил і він має враховувати цей факт.

“Докорінно цей факт буде впливати і на логістичні шляхи російської окупаційної армії як на півдні нашої країни, так і в інших регіонах нашої планети. Адже ми пам'ятаємо, що морський торговельний порт в Новоросійську є ключовою точкою, звідки відправляються усі вантажні морські перевезення з території РФ”, — наголосив військовий оглядач.

Після того, як ЗСУ атакували морські бази росіян, ворог розуміє, що є абсолютний контроль за акваторією Чорного моря, підкреслив експерт.

“Я сподіваюся, що в найближчій перспективі до створення безпекового простору в акваторії Чорного моря, а в перспективі й Азовського моря, будуть долучатися і інші учасники Причорноморського басейну. Я маю на увазі Румунію, Болгарію, Туреччину, Грузію, адже зрозуміло, що не може бути так, щоб Чорне море перетворилося на внутрішню водойму РФ”, — коментує Селезньов.

“Тому, звісно, безпековий простір в акваторії Чорного моря в перспективі буде трансформований в безпековий простір на півдні нашої країни, а відповідно і всієї європейської частини континенту”, — резюмував військовий оглядач.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Чому ракети летять по Старокостянтинову | Що на фронті 6 серпня?

Нагадаємо, 4 серпня у порту Новоросійська пролунали вибухи. Згодом стало відомо, що був підбитий великий десантний корабель "Оленегорський горняк". Після пошкодження "Оленегорський горняк" тримали чотири судна, аби він не перекинувся.

У ніч проти 5 серпня в районі Керченської протоки внаслідок атаки надводного дрона було пошкоджено російський танкер SIG. ТСН.ua зібрав все, що відомо про атаку дрона на танкер SIG.

Читайте також: