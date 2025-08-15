Експерт розкрив деталі атаки по російському морському порту: що саме там було

Морський порт (ілюстративне фото) / © УНІАН

Удар Сил оборони України по російському морському порту «Оля» в Астраханській області виявився влучанням у важливий логістичний вузол. За словами військового оглядача Дениса Поповича, саме через цей порт Росія отримувала артилерійські боєприпаси з Ірану.

Про це він повідомив у ефірі Radio NV.

Денис Попович пояснив, що йдеться про снаряди калібру 130-мм, виготовлені ще в 50-х роках минулого століття. Хоча вони є застарілими, російська армія активно їх використовує для посилення вогневої потужності. Експерт підкреслив, що такі поставки, хоч і поступалися обсягами тим, що йшли з Північної Кореї, все ж відігравали свою роль у забезпеченні російських військ.

Крім того, експерт прокоментував серію українських атак по території Росії. Зокрема по нафтопереробних заводах. Він зазначив, що системні удари по цих об’єктах є стратегічно важливими, оскільки б’ють по «больових точках» російської економіки. Також збільшують вартість пального як для цивільного, так і для військового сектору. Це, на думку оглядача, також посилює переговорну позицію України.

Насамкінець, експерт зупинився на успішній атаці на окуповане Єнакієве. Ціллю став пункт управління 132-ї окремої мотострілецької бригади РФ. Саме ця бригада відповідала за наступ на Добропілля, і її командування відігравало ключову роль у керуванні малими штурмовими групами. Денис Попович наголосив, що цей удар був спрямований на дезорганізацію ворожих підрозділів, що значно ускладнить їхні подальші наступальні дії.

Раніше повідомлялося, підрозділи ЗСУ 14 серпня уразили морський порт «Оля» в Астраханській області РФ. Це важливий логістичний пункт постачання товарів військового призначення з Ірану.