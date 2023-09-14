Удар по патрульному кораблю "Сергій Котов": очільник Мінцифри показав відео атаки морського дрона

У ГУР підтвердили ураження.
Сили оборони 14 вересня завдали удар по патрульному кораблю "Сергій Котов" – одному з "наймолодших" кораблів у військово-морському флоті Росії, який вперше спустили на воду в 2021 році.
Очільник Мінцифри Михайло Федоров у Telegram показав відео атаки.
У Головному управлінні розвідки підтверджують, що на відео – ураження патрульного корабля "Сергій Котов".
Вранці 14 вересня у Міністерстві оборони Росії заявили про атаку морськими дронами України по патрульному кораблю Чорноморського флоту "Сергій Котов", який дислокувався в акваторії Чорного моря.
Додамо, що генерал-майор запасу Служби безпеки України Віктор Ягун заявив: десантні спроможності Росії з кожним прильотом по Чорноморському флоту зменшуються.
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