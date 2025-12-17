ТСН у соціальних мережах

Війна
90
2 хв

Удар по підводному човну "Варшав’янка": капітан ВМС пояснив нову стратегію українських дронів

Українські підводні дрони могли опанувати тактику невидимих засідок, що дозволяє нищити ворожі субмарини прямісінько в захищених портах.

Ірина Лаб'як
Російський підводний човен

Російський підводний човен / © Associated Press

Ураження у порту Новоросійська підводного човна класу «Варшав’янка» свідчить про те, що українські підводні дрони можуть перебувати в засідці та чекати на російські кораблі. Після ураження субмарини росіяни вживатимуть більше заходів безпеки, які обмежуватимуть кількість виходів кораблів та підводних човнів у море для завдавання ударів по Україні.

Про це капітан 1 рангу запасу Військово-морських сил ЗСУ, ексзаступник начальника штабу ВМС Андрій Риженко розповів у ефірі телеканалу «Київ24».

Риженко пояснив, що російські кораблі та підводні човни, розташовані у Новоросійську, є найбільшою загрозою для України в Чорному морі. Річ у тім, що ці судна декілька разів на місяць запускають десятки ракет «Калібр». Востаннє це було 13 грудня: тоді росіяни випустили 16 ракет. На жаль, близько 20% влучають у цілі.Саме тому СБУ провела операцію щодо російського підводного човна.

«Перше: вони змогли пройти в цей дуже захищений контур пункту базування. А, по-друге, дуже-дуже раптово вони змогли як мінімум серйозно пошкодити цей військовий об’єкт, цей підводний човен. Це каже про те, що дійсно зараз Російська Федерація знаходиться в такому розпачі і небезпеці. І вони дійсно оцінюють цю загрозу», — розповів капітан 1 рангу запасу ВМС.

Він також звернув увагу, що українські підводні дрони не обов’язково можуть бути застосовані у російських пунктах базування, як це було під час останньої операції СБУ.

«Вони можуть знаходитися, наприклад, в такому тактичному режимі, як засідка на зовнішньому рейді. І чекати оці кораблі або підводні човни, які виходять з пункту базування будь-якого ворожого, і наносити удари під водою. І це буде набагато простіше робити нашим силам безпеки і оборони, а ефект буде той самий», — пояснив Риженко.

Він зауважив, що дрони попередньої модифікації могли досить швидко виявлятися на поверхні води. І росіяни це використовували: застосовували і морську авіацію, і дрони, і надводні підрозділи для перехоплення українських засобів.

«А зараз ми бачимо, що це дзеркальна така поверхня новоросійського сонячного дня, і тут раптово вибух. Тобто це така дуже-дуже серйозна загроза, і вона дуже несподівана для противників. Тому факт цього удару приведе до того, що просто (росіяни — ред.) будуть більше вживати заходів безпеки, які будуть обмежувати кількість виходів як кораблів, так і підводних човнів у море для нанесення ударів», — розповів ексзаступник начальника штабу ВМС.

Нагадаємо, 15 грудня СБУ спільно з ВМС провели унікальну операцію в порту Новоросійська, вперше в історії застосувавши підводні дрони Sub Sea Baby проти субмарини. Уражений підводний човен проєкту «Варшав’янка» вартістю близько 400 млн дол. отримав критичні пошкодження та втратив здатність запускати ракети «Калібр».

