Удар по пляжу в Криму: Коваленко навів докази роботи російської ППО

За словами експерта, ймовірно, це був постріл в нікуди ракети, яка самознищилася і впала на голови росіян, які там відпочивали.

На пляжі в окупованому Криму, де увечері 23 червня пролунала низка вибухів, було знайдено рештки не ракет ATACMS чи Storm Shadow SCALP-G, а елементи зенітно-керованої ракети, яку використовують російські війська. То ж цілком можливо, що це був постріл в нікуди ракети, яка самознищилася і впала на голови росіян, які там відпочивали

Про це 24 червня в ефірі телемарафону сказав військовий експерт Олександр Коваленко.

"Я не здивований тому випадку, який трапився на одному з пляжів у тимчасово окупованому Криму. Особливо, враховуючи те, що на цьому пляжі було знайдено, є доказове фото, рештки не ATACMS чи Storm Shadow SCALP-G. Було знайдено елементи зенітно-керованої ракети, яку використовують російські війська. То ж цілком можливо, що це був постріл в нікуди ракети, яка самознищилася і впала на голови росіян, які там відпочивали", – пояснив Коваленко.

За словами експерта, російські оператори ППО деморалізовані через успішну роботу українських захисників і тому часто припускаються помилок у своїй роботі. В в Криму від квітня відбувається системне знищення їхніх засобів ППО (С-400, С-300 тощо).

"Крім того, знищуються і дуже важливі вузли радіотехнічного призначення. Також, знищуються комплекси РЛС. І це зменшує ефективність російської ППО. І, також, збільшує рівень морально-психологічного виснаження. Іноді вони реагують на загрози, які не є для них ворожими. Нещодавно було знищено російською ППО їх гелікоптер К-29. З чим це пов'язно – з тим, що не працювала система свій-чужий чи з тим, що це нервове збудження операторів, чи помилки – вони будуть лише збільшуватися у своїй кількості", – пояснив Коваленко.

Що відомо про удар по пляжу в Криму

У неділю, 23 черня, з'явилися повідомлення, що ППО РФ збила ракету над пляжем у Севастополі в тимчасово окупованому Криму. За останніми даними, внаслідок роботи ППО загинуло 4 людини, ще 151 – постраждала.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк звинуватив окупаційні війська РФ у тому, що вони намагаються заховати військові цілі у Криму серед цивільного населення.

А у звіті Інституту вивчення війни йдеться про те, що Росія розміщує військові об’єкти біля цивільних районів у Криму.

Водночас Міністерство оборони Росії заявило 23 червня, що українські сили запустили п'ять ракет ATACMS, оснащених касетними бойовими частинами, по Севастополю, і що російські сили перехопили чотири ракети.

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