Удар по Покровському району Донеччини – з-під завалів дістали тіло дитини (фото)

Окупаційна армія Росії ввечері 6 січня завдала масованого удару по Покровському району Донецької області. У селі Рівне вранці 7 січня рятувальники дістали з-під завалів тіло дитини.

Про це повідомляє МВС.

Станом на зараз відомо про дев’ятьох поранених. На місці зруйнованих будинків у Покровську та Рівному триває операція з пошуку ще 9 людей, з них – 4 дітей.

Рятувальники на Донеччині після масованого удару РФ / Фото: Міністерство внутрішніх справ України

Рятувальники на Донеччині після масованого удару РФ / Фото: Міністерство внутрішніх справ України

Рятувальники на Донеччині після масованого удару РФ / Фото: Міністерство внутрішніх справ України

Учора ввечері з-під завалів у Покровську рятувальники вилучили тіло жінки.

Нагадаємо, у селі Рівне на Донеччині після атаки РФ повністю знищено приватний житловий будинок, в якому мешкало шестеро осіб, з них троє дітей.

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