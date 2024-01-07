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Удар по Покровському району Донеччини – з-під завалів дістали тіло дитини (фото)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Удар по Покровському району Донеччини – з-під завалів дістали тіло дитини (фото)

Рятувальники на Донеччині після масованого удару РФ / Фото: Міністерство внутрішніх справ України

Пошуково-рятувальна операція триває.

Окупаційна армія Росії ввечері 6 січня завдала масованого удару по Покровському району Донецької області. У селі Рівне вранці 7 січня рятувальники дістали  з-під завалів тіло дитини. 

Про це повідомляє МВС.

Станом на зараз відомо про дев’ятьох поранених. На місці зруйнованих будинків у Покровську та Рівному триває операція з пошуку ще 9 людей, з них – 4 дітей. 

Рятувальники на Донеччині після масованого удару РФ / © Міністерство внутрішніх справ України
Рятувальники на Донеччині після масованого удару РФ / Фото: Міністерство внутрішніх справ України
Рятувальники на Донеччині після масованого удару РФ / © Міністерство внутрішніх справ України
Рятувальники на Донеччині після масованого удару РФ / Фото: Міністерство внутрішніх справ України
Рятувальники на Донеччині після масованого удару РФ / © Міністерство внутрішніх справ України
Рятувальники на Донеччині після масованого удару РФ / Фото: Міністерство внутрішніх справ України

Учора ввечері з-під завалів у Покровську рятувальники вилучили тіло жінки. 

Нагадаємо, у селі Рівне на Донеччині після атаки РФ повністю знищено приватний житловий будинок, в якому мешкало шестеро осіб, з них троє дітей.

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Дата публікації
Перегляди
643
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