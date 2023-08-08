Удар по Покровську: кількість поранених зросла – майже 90 людей

Внаслідок ракетного удару по Покровську станом на зараз відомо, що кількість поранених зросла до 88 людей. Кількість жертв наразі не змінилась – 7 осіб.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Серед поранених двоє дітей – 2006 і 2012 року народження", - розповів він.

Станом на 11:00 годину 8 серпня зафіксовані пошкодження 12 багатоповерхівок; будівель готелю, прокуратури, пенсійного фонду, аптеки, двох магазинів, двох кафе та двох цивільних автомобілів.

Нагадаємо, армія РФ у понеділок ввечері, 7 серпня, завдала ракетного удару по центру Покровська. Окупанти з недовгим інтервалом запустили по місту дві ракети, щоб, ймовірно, вбити працівників екстрених служб, які приїхали рятувати людей.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про російський терористичний удар.

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