Удар по Покровську: серед поранених поліцейський – герой фільму "20 днів в Маріуполі" (фото)

Під час ракетного удару по Покровську на Донеччині 7 серпня поранення отримав поліцейський, який рятував життя людей у Маріуполі. Він також знімався у фільмі "20 днів в Маріуполі".

Про це повідомив український режисер Мстислав Чернов на своїй сторінці у Facebook.

"У Покровську поранений Володимир, герой фільму "20 днів в Маріуполі", поліцейський, який врятував наші життя. Ризикуючи собою, він постійно допомагав рятувати людей в Маріуполі. Після того, як ми вирвались з оточення, він продовжив працювати поліцейським у своїй рідній Донецькій області", - написав він.

Кадри з фільму "20 днів в Маріуполі".

Кадри з фільму "20 днів в Маріуполі".

За словами Чернова, поліцейський прибув на місце російського удару у Покровську, щоб допомогти людям, і потрапив під повторний ракетний удар окупантів.

Мстислав Чернов додав, що поліцейський врятував йому життя в Маріуполі. Володимир був одним з тих, хто допомагав знімальній групі Associated Press висвітлювати війну в блокадному Маріуполі в березні 2022 року, і допоміг журналістам виїхати з міста.

У правоохоронця осколкові поранення, зараз він у лікарні. Володимира прооперували.

Нагадаємо, станом на ранок 8 серпня у Покровську зросла кількість постраждалих – поранено 67 людей, з них – 29 працівників поліції, 7 рятувальників та 2 дітей, загинуло 7 осіб.

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