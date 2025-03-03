Удар по полігону на Дніпропетровщині: за фактом трагедії почали розслідування

Обставини жахливого інциденту, через яких загинули бійці, з'ясовуються.

ДБР розпочало провадження за фактом трагедії на полігоні на Дніпропетровщині. Наразі тривають слідчі дії, спрямовані на з'ясування всіх деталей події.

Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

"Бюро висловлює щирі співчуття родинам загиблих і поранених захисників, розділяючи їхній біль у цей складний час", - йдеться у повідомленні.

Також ДБР наголосило на важливості ретельного та неупередженого розслідування для встановлення всіх обставин трагедії та притягнення винних до відповідальності.

На місці обстрілу працює спеціальна об'єднана група правоохоронців.

Нагадаємо, 2 березня народна депутатка Мар’яна Безугла заявила про загибель українських військових під час шикування унаслідок російського удару. За інформацією з соцмереж, удар був завданий ракетою "Іскандер" у Дніпропетровській області.

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