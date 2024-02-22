Удар по полігону з окупантами на Херсонщині: ЗСУ підтвердили атаку і назвали втрати ворога

Українські військові підтвердили успішний удар по полігону російських окупантів на лівому березі Херсонській області. Знищено близько 60 солдатів армії РФ.

Про це повідомила речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі "Київ24".

"Вся ця профанація з постановкою прапора і втечею звідти була феєрично завершена тим, як вчора відпрацювали по одному з полігонів, де, власне, і готують відповідні штурмові групи", - наголосила вона.

За її словами, внаслідок атаки ліквідовано десятки російських окупантів. За допомогою якого озброєння було завдано удару, Гуменюк не розповіла. Втім, наголосила, що Сили оборони "використовують всю наявну зброю та потужність".

"Робота була проведена досить результативно, до щонайменше 60 загарбників точно вже більше не повернуться на бойові позиції, а решту даних ми ще дорозвідуємо", - зауважила вона.

Нагадаємо, проект DeepState показало відео, як ЗСУ завдали влучного удару по полігону з окупантами. За даними в Мережі, під удар потрапили російські 328 ДШП, 810 ОБрМП та 81 сап.

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