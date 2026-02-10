Удар по полігону "Капустин Яр": як ЗСУ змусили Росію нервувати

Орешнік

Реклама

Удар ЗСУ по полігону «Капустин Яр», звідки армія Росії запускає «Орешнік», є символічним, оскільки був завданий в момент переговорів з РФ в Абу-Дабі. Це була демонстрація, що «карти в руках».

Про це повідомив авіаексперт Костянтин Криволап в ефірі Radio NV.

«Це показало, що ми можемо ударити по "Капустиному Яру", де досить серйозна система ППО. Там є і "Буки", і С-300. Можливо, там були інші ракети. Впевнений, що вони, скоріше за все, були. Може там були "Паляниці", може наші інші дрони, які робили свою справу, виснажували ППО. Але з боку росіян, що цікаво, нема жодного повідомлення, що ППО спрацьовувало», — сказав Криволап.

Реклама

З його слів, під час атаки було уражено саме ангари на цьому полігоні, оскільки в них відбувається збірка міжконтинентальних балістичних ракет. Також там збиралися та випробовувалися балістичні ракети «Іскандер».

«Досить точний удар на 600 км, показали росіянам, що ми можемо їх дістати. І для них це дуже серйозно. 600 км — це вже досить далеко. Я думаю, що це якийсь новий етап цієї війни. Поки що він не зовсім зрозумілий, скільки у нас цих ракет "Фламінго", але те, що вони є, вже підтверджено», — додав аналітик.

Удар по полігону «Капустин Яр»

Генштаб ЗСУ 5 лютого повідомив, що протягом січня 2026-го ЗСУ вдарили ракетами «Фламінго» по полігону «Капустин Яр» в Астраханській області. Його окупаційна армія РФ використовує для передстартової підготовки міжконтинентальних балістичних ракет середньої дальності, зокрема «Орешніка». Після удару частину особового складу евакуювали з території.

За даними Генштабу, внаслідок цієї атаки пошкоджень зазнала інфраструктура російських військ, зокрема технічна споруда з обслуговування балістичних ракет середньої дальності та склад матеріально-технічного забезпечення.

Реклама

Авіаексперт Валерій Романенко каже, що удар ЗСУ по полігону «Капустин Яр» свідчить про те, що українські війська мають спроможність виводити з ладу підприємства російського ВПК. За його словами, після ураження росіяни не зможуть повноцінно замінити відповідні підприємства.