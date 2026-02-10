ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
512
Час на прочитання
2 хв

Удар по полігону "Капустин Яр": як ЗСУ змусили Росію нервувати

Авіаексперт наголошує, що ЗСУ здійснили «досить точний удар на 600 кілометрів».

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Орешнік.

Орешнік

Удар ЗСУ по полігону «Капустин Яр», звідки армія Росії запускає «Орешнік», є символічним, оскільки був завданий в момент переговорів з РФ в Абу-Дабі. Це була демонстрація, що «карти в руках».

Про це повідомив авіаексперт Костянтин Криволап в ефірі Radio NV.

«Це показало, що ми можемо ударити по "Капустиному Яру", де досить серйозна система ППО. Там є і "Буки", і С-300. Можливо, там були інші ракети. Впевнений, що вони, скоріше за все, були. Може там були "Паляниці", може наші інші дрони, які робили свою справу, виснажували ППО. Але з боку росіян, що цікаво, нема жодного повідомлення, що ППО спрацьовувало», — сказав Криволап.

З його слів, під час атаки було уражено саме ангари на цьому полігоні, оскільки в них відбувається збірка міжконтинентальних балістичних ракет. Також там збиралися та випробовувалися балістичні ракети «Іскандер».

«Досить точний удар на 600 км, показали росіянам, що ми можемо їх дістати. І для них це дуже серйозно. 600 км — це вже досить далеко. Я думаю, що це якийсь новий етап цієї війни. Поки що він не зовсім зрозумілий, скільки у нас цих ракет "Фламінго", але те, що вони є, вже підтверджено», — додав аналітик.

Удар по полігону «Капустин Яр»

Генштаб ЗСУ 5 лютого повідомив, що протягом січня 2026-го ЗСУ вдарили ракетами «Фламінго» по полігону «Капустин Яр» в Астраханській області. Його окупаційна армія РФ використовує для передстартової підготовки міжконтинентальних балістичних ракет середньої дальності, зокрема «Орешніка». Після удару частину особового складу евакуювали з території.

За даними Генштабу, внаслідок цієї атаки пошкоджень зазнала інфраструктура російських військ, зокрема технічна споруда з обслуговування балістичних ракет середньої дальності та склад матеріально-технічного забезпечення.

Авіаексперт Валерій Романенко каже, що удар ЗСУ по полігону «Капустин Яр» свідчить про те, що українські війська мають спроможність виводити з ладу підприємства російського ВПК. За його словами, після ураження росіяни не зможуть повноцінно замінити відповідні підприємства.

Дата публікації
Кількість переглядів
512
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie