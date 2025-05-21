Удар по полігону на Сумщині: "Осман" заявив про перекладання відповідальності

Станіслав Бунятов, відомий під позивним «Осман»

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Службове розслідування щодо удару по полігону в Сумській області і відстроронення командира не вирішить загальної проблеми у Силах оборони.

Таку думку висловив Станіслав Бунятов, відомий під позивним «Осман», молодший сержант, командир відділення 24-го штурмового батальйону «Айдар», у своєму Telegram-каналі «Говорять снайпер+».

«Розпочато службове розслідування щодо удару по полігону в Сумській області. Командира частини вже відсторонено. Класика системи. Замість того, щоб дати відповідь на головне питання — чому навчання взагалі проводили в зоні прямої досяжності російських розвідувальних дронів, відповідальність перекладають на того, хто опинився на місці останнім», — зазначив Бунятов.

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Військовий вважає, що командир — не той, хто вирішує, де функціонувати полігону, і не той, хто затверджує стратегію безпеки.

«Це не розслідування. Це — чергове прикриття провалу системи», — вважає «Осман».

Нагадаємо, що вчора ввечері, 20 травня, українські військові блогери та журналісти писали, що армія РФ завдала удару по полігону Сил оборони на Сумщині.

В Нацгвардії підтвердили, що загинули їхні бійці. Внаслідок атаки шість військовослужбовців загинули, а понад 10 — дістали поранення.

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За інформацією військової журналістки Юлії Кирієнко-Мерінової, «командир військової частини, який проігнорував проліт ворожого розвіддрона, відсторонений».