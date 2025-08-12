Ракетний удар / © Associated Press

Наприкінці липня внаслідок російського ракетного удару по тренувальному полігону Збройних сил України неподалік Кропивницького загинули щонайменше 12 іноземних добровольців.

Про це повідомляє The New York Times.

Ракета тоді влучила у їдальню тренувального табору під час обіду. «Це стало одним із найсмертоносніших нападів на іноземних бійців за всю війну», — пише видання.

За словами військовослужбовців, які говорили на умовах анонімності, у таборі були новобранці із США, Колумбії, Тайваню, Данії та інших країн. Росія здійснила атаку 21 липня. Після вибуху спалахнула пожежа.

Новобранець із Флориди розповів журналістам, що бачив багато поранених та щонайменше 15 загиблих. Також внаслідок удару загорівся склад боєприпасів. За словами іноземного добровольця, «сирена повітряної тривоги не спрацювала», а «аптечки у їдальні не було».

Представник міжнародного легіону української військової розвідки Головного управління розвідки Володимир Камінський підтвердив, що триває розслідування. Офіційно втрати не розголошуються.

Видання також цитує головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, який заявляв, що військові на тренувальних майданчиках повинні негайно реагувати на повітряні тривоги та ворожі дрони. За його словами, навчання планується максимально перемістити в укриті підземні приміщення.

Нагадаємо, 22 червня Росія завдала ракетного удару по тренувальному полігону ЗСУ на Миколаївщині. Тоді завдяки вчасно відпрацьованим заходам безпеки вдалося уникнути численних втрат особового складу, але були загиблі та поранені.

Через цей удар, колишній генерал Михайло Драпатий, який керував Сухопутними військами пів року, 1 червня заявив, що подав рапорт про відставку.

29 липня Росія знову вдарила по навчальному підрозділу Сухопутних військ, внаслідок чого загинули щонайменше троє військовослужбовців, ще 18 отримали поранення.