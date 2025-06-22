Удар по полігону ЗСУ: збільшилася кількість поранених — деталі трагедії

Ракетний удар РФ / © ТСН.ua

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Внаслідок ракетного удару по тренувальному полігону механізованої бригади ЗСУ під час занять 22 червня, за уточненою інформацією станом на 19:27 кількість поранених становить 14 осіб.

Про це повідомили Сухопутні війська.

«Оновлення. За уточненою інформацією станом на 19:27 кількість поранених становить 14 осіб», — йдетсья у повідомленні.

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Нагадаємо, що станом на 17:27 було відомо про трьох загиблих війскових та 11 поранених.

Зазначимо, що Сухопутні війська заявили, що за кілька хвилин до удару майже весь особовий склад перебував в укриттях.

Нагадаємо, 22 червня Росія завдала ракетного удару по тренувальному полігону механізованої бригади ЗСУ під час тренувань. За словами речника Сухопутних військ, деякі військовослужбовці знехтували заходами безпеки, тому отримали поранення.

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