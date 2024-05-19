Удар по порту у Новоросійську: з'явилося відео наслідків "бавовни"

У Мережі з'явилися супутникові фото наслідків удару по порту в Новоросійську.

Удар стався 17 травня, повідомляє "Радіо Свобода".

На світлинах за 18 травня видно сліди пожежі на території морського торговельного порту.

"Можна побачити пошкодження як мінімум одного резервуара на території компанії ВАТ "ІПП", що займається перевалкою нафтопродуктів, рідких мінеральних добрив та олії", - пишуть журналісти.

Нагадаємо, російські телеграм-канали повідомили про понад 30 вибухів у Новоросійську та атаку безпілотників. Після цього в деяких районах зникло світла, обмежено рух транспорту.

Був атакований Новоросійський мазутний термінал та термінал "Транснефти". Також повідомляється, що знеструмлений порт Новоросійська.

З'явилися супутникові знімки порту в Новоросійську після удару ЗСУ