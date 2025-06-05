Росія здійснила удар по Прилуках Чернігівської області / © ДСНС

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Сьогодні, 5 червня, Росія здійснила удар по Прилуках Чернігівської області. Внаслідок цього там загинула ціла родина з маленькою дитиною українського рятувальника. Президент України Володимир Зеленський звернувся до світових лідерів.

Про це йшлося у вечірньому зверненні президента.

«Росія гордиться цим, гордиться, що вміє вбивати. І, чесно кажучи, більше нічому ця держава нормально не навчилася. Удар по Прилуках Чернігівської області сьогодні. Російські дрони вбили родину українського рятувальника», — сказав президент України.

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Він також повідомив про удари по Харкову, Сумщині, Донеччині, Нікополю, по громадах Запоріжжя, селах Херсонщини, які вже стали буденністю того, що росіяни, на жаль, можуть собі дозволити.

«Світ, на жаль, дозволяє їм таке. Але ми бачимо, скільки людей у світі все ж таки з нами», — додав він.

Як повідомив Зеленський, цими днями урядовці, військові, команда його Офісу проводять зустрічі у Вашингтоні.

«Дякую за підтримку всім, хто був на брифінгах від української делегації. Зокрема, були зустрічі в Конгресі, з представниками адміністрації США, спілкування з журналістами, з представниками громадських організацій. Є розуміння і підтримка. Дуже розраховуємо на сильні кроки. Це те, що зараз у дефіциті», — додав він.

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Зеленський наголосив, що у світі вже немає мирних ініціатив, які б Росія не відкинула.

«Їм усе не подобається. Їм подобаються тільки руїни та вбивства. Вони повинні за це відповідати», — зазначив Зеленський.

Дата публікації 20:22, 13.06.22 Кількість переглядів 3759 Росіяни трьома ракетами обстріляли Прилуки – планується евакуація населення

Нагадаємо, у Прилуках подружжя чуло крики свого однорічного правнука після того, як будинок був зруйнований ворожим безпілотником. Там у ніч проти четверга, 5 червня, РФ атакувала місто ударними дронами.

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