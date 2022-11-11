Удар по Путіну і всій його владній вертикалі: експерт озвучив наслідки від втечі росіян із Херсона

Втрата Херсона стане поразкою не лише для збройних сил РФ, але й для російської пропаганди.

Єдиний окупований росіянами від часу повномасштабного вторгнення 24 лютого обласний центр України був сакралізований російською пропагандою як надважливий форпост, тому його звільнення ЗСУ обернеться болючим ударом по усій владній вертикалі президента Путіна.

Таку думку висловив в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua політичний експерт Станіслав Желіховський.

Наслідки для Путіна та його пропаганди

“Херсон був оголошений Путіним своєрідною фортецею, за яку росіяни повинні були боротися, адже це єдиний обласний центр, який росіяни змогли захопити”, - нагадав він.

Тому, за його словами, відступ росіян буде поразкою не лише для збройних сил РФ, але й для російської пропаганди.

“Багато місяців вони говорили, що Херсон є сакральним місцем для звитяги російських військ. І тут вони наступають на ті самі граблі, що й в ситуації з островом Зміїний. Коли вони висадилися на цей острів, різноманітні пропагандисти, включно з Олександром Дугіним (один з ідейних натхненників війни з Україною, до якого прислухається Путін, - ТСН) говорили про символічне значення цього острова — мовляв, це “місце поховання давньогрецького героя Ахілеса” і “хто володіє цим островом, той володіє світом”. Вони самі його возвеличили і з ганьбою залишили. Тут ситуація схожа”, - відзначив Желіховський.

Експерт вважає, що відступ росіян з Херсона слід сприймати не лише як поразку воєнної машини Кремля, але і його пропагандистської складової.

“Це буде неабияким ударом по Путіну та всій його владній вертикалі”, - резюмував експерт.

Що сприяло звільненню Херсона

Звільнення Херсона політолог назвав позитивним сигналом, хоча сам відступ росіян був прогнозований. Для того, щоб російська армія покинула українське місто було декілька передумов.

Найперше, за словами Желіховського, це те, що Росія почала виснажуватися в цій війні.

“Фронт надто великий і Росія таких масштабних операцій не проводила ніколи, не розрахувала свої сили на таку довгу воєнну кампанію і зараз не може протидіяти натиску ЗС”, - зазначив експерт.

Окрім того, велику роль відіграла західна допомога Україні, оскільки без передового озброєння контрнаступ був б неможливими, а також підтримка цивільних місцевих мешканців, які перебуваючи під окупацією, займалися підривною діяльністю.

"Росіяни вже не мають змоги утримувати таку територію. Подібна історія була на Харківському напрямку, але тут значно серйозніша ситуація, на цій ділянці перебуває велика кількість підготовлених російських військ", - наголосив Желіховський.

Читайте також: