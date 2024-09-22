Удар по Путіну: яка мета ризикованої операції ЗСУ в Курській області — генерал Міллі

У найближчі місяці російська армія може розпочати масштабний контрнаступ на Курщині.

Несподіваний наступ українських Збройних сил у Курській області Росії став великим психологічним ударом по російському мисленню та, зокрема по президенту РФ Володимиру Путіну. Ймовірно, цієї ризикованої операцією Україна намагається отримати сильну позицію на переговорах наступного року.

Таку думку висловив колишній голова Об'єднаного комітету начальників штабів Збройних сил США генерал Марк Міллі, повідомляє CBS News.

За його словами, президент Володимир Зеленський від час операції в Курській області робить ставку на те, що оборонні лінії в Україні втримаються, поки він відкриває новий фронт на території Росії.

"Він [Зеленський] пішов на прорахований ризик, щоб забезпечити собі сильну позицію для того, що, на його думку, може стати початком якихось переговорів, можливо, наступного року", - пояснив американський генерал.

Одним із ризиків цієї, за його словами, найзухвалішої авантюри за останні понад два роки війни генерал Міллі назвав те, що територія площею майже 1300 квадратних кілометрів - лише крапка на карті РФ, а українські війська відкриті для контрударів із трьох сторін.

"Росіяни можуть сконцентрувати сили, відрізати їх і розгромити українців", - зазначив він, припустивши, що у найближчі місяці Путін може розпочати масштабний контрнаступ на Курщині.

Ще одним ризиком генерал Міллі вважає те, чи продовжать США надавати Україні достатню кількість зброї для боротьби з агресією РФ.

"Якщо якимось чином ця допомога буде припинена, якщо Європа або Сполучені Штати не підтримають Україну, то я думаю, що для України буде дуже проблематично продовжувати свою боротьбу", - попередив він.

Нагадаємо, українські військові продовжують просуватися у Курській області РФ.

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