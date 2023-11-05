Удар по ракетоносію "Аскольд" у Керчі: подробиці атаки ЗСУ та характеристики пошкодженого судна

У тимчасово окупованому Криму ввечері 4 листопада оголосили повітряну тривогу. Після цього в Керчі пролунали вибухи. Пропагандисти одразу заявили, мовляв, це працює російська ППО, а всі цілі – збито. Згодом у Telegram-каналах з'явилась інформація, що на суднобудівному заводі у Керчі зафіксовано влучання в малий ракетний корабель проєкту 22800 "Каракурт" під назвою "Аскольд".

ТСН.ua зібрав все, що наразі відомо про черговий удар по Чорноморському флоту Росії.

Після гучних вибухів у Криму так званий "очільник" окупованого півострова Сергій Аксьонов підтвердив вибухи в Керчі. За його словами, там нібито працювала ППО, а збиті ракети впали на суднобудівних завод.

Згодом у СтратКомі підтвердили удари ЗСУ по морській та портовій інфраструктурі суднобудівного заводу "Залив" у тимчасово окупованій Керчі.

У ГУР також підтвердили влучання у Керчі після вибухів.

​​Командувач Повітряних Сил Микола Олещук 5 листопада у своєму Telegram-каналі лаконічно і зрозуміло прокоментував вчорашні події у Криму.

"Підтверджую", - написав він.

Олещук також подякував пілотам тактичної авіації Повітряних Сил за успішні удари крилатими ракетами по інфраструктурі противника. Він натякнув, що бійці працювали ракетами SCALP.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "НЕМОВ СКАЛПЕЛЕМ пройшлися" – звучить, як натяк! Що вибухало у Криму? | Романенко і Ігнат

"Молодці, немов SCALPелем пройшлись", – сказав Олещук.

Також генерал-лейтенант відзначив роботу зенітників повітряного командування "Схід" за збиті "Іскандери", що летіли у відповідь.

Міноборони РФ визнало, що пошкоджений корабель

У Міноборони Росії заявили, що ЗСУ 4 листопада завдали удару 15 крилатими ракетами по суднобудівному заводу ім. Бутоми у Керчі. Внаслідок обстрілу пошкоджено один корабель.

"Внаслідок попадання крилатої ракети противника зазнав пошкодження корабель, що перебував на заводі", – прокоментували в оборонному відомстві держави-агресорки.

У Мережі з'явилося відео моменту влучання у корабель в Керчі

ЗСУ вдалося обійти російську ППО

Свіжу "бавовну" у Керчі прокоментував авіаційний експерт Валерій Романенко. Для того, щоб вразити об'єкт противника, були застосовані спеціальні тактичні прийоми.

"Я думаю, що це була якась комбінована операція. В цьому випадку вдалося подолати російську протиповітряну оборону кількома методами... Застосована така траєкторія з обходом російських комплексів протиповітряної оборони, тут два варіанти", – сказав Романенко.

При цьому він підкреслив, що поки не час оголошувати, як вдалося це зробити.

У Повітряних силах прокоментували удар по ракетоносію у Керчі

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат прокоментував удар ЗСУ по суднобудівному заводу у Керчі, на якому перебував один із найсучасніших кораблів Чорноморського флоту РФ – носій крилатих ракет "Калібр".

За його словами, командувач Повітряних сил подякував пілотам за роботу, але мусимо дочекатися результатів підтвердження – чи пішов за крейсером "Москва" цей корабель.

За словами Ігната така атака ЗСУ по Чорноморському флоту РФ – меседж для наших партнерів, якими ракетами можливо був уражений цей один з найсучасніших кораблів, який є носієм крилатих ракет "Калібр".

"Корабель навіть ще не брав жодної участі у бойових діях, він проходив якісь випробувальні роботи, щоб потім вийти в море і воювати проти нашої держави", - сказав він.

Реакція на "бавовну" в Керчі в Офісі президента

Керівник ОП Андрій Єрмак написав у своєму Telegram-каналі: "Життя постійно доводить, що Чорноморського флоту РФ у Криму не буде".

Успішні удари ЗСУ по кораблях РФ в Криму

Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук зазначив, що російський військовий десантний корабель "Мінськ", який було пошкоджено під час успішної ракетної атаки на окупований Севастополь 13 вересня, не підлягає відновленню.

За словами представника ВМС ЗСУ, також фактично неможливо відновити дизель-електричний підводний човен проєкту "Варшавянка", який було уражено.

Втім, наразі Плетенчук наголосив, що не може достеменно сказати, яких ушкоджень зазнав малий ракетний корабель "Аскольд" під час влучання в тимчасово окупованій Керчі 4 листопада.

"Зараз хтось не втримається і обов'язково зніме, тоді ми вже будемо мати повну картину. Можемо лише офіційно підтвердити, що його було уражено - безвідносно способу і учасників цього чудового заходу. Але, як ми бачимо з відео місцевих жителів, вони просто у захваті від видовищного феєрверку на заводі", - зауважив Дмитро Плетенчук.

Характеристики малого ракетного корабля "Аскольд"

Малі ракетні кораблі проєкту 22800 шифр "Каракурт" – російські багатоцільові ракетно-артилерійські кораблі, малі корвети ВМФ Росії.

Офіційне призначення кораблів – ведення бойових дій в ближній морській зоні.

довжина – 67 м;

ширина – 11 м;

двигуни – дизель-електричні;

швидкість - 55,5 км;

автономність – 15 діб;

екіпаж – 50-70 осіб.

На озброєнні Каракурта – модернізована 76,2-мм артустановка АК-176МА, два зенітних арткомплекси АК-630М і ударний ракетний комплекс Калібр-НК.

"Цей носій крилатих ракет "Калібр" є одним із найновіших і найсучасніших кораблів чф рф. Він був закладений у 2016 році якраз на Керченському судноремонтному заводі "Залив", і спущений на воду лише у 2021 році. Для розуміння, крім восьми пускових установок для "Калібрів", на його озброєнні стоїть власна система ППО – ЗРК "Панцир-М" та комплекс БПЛА "Орлан-10" для ведення розвідки. Жирна ціль", - написав Telegram-канал "Крымский ветер".

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