Удар по російських інструкторах БПЛА на полігоні під Іловайськом – фото наслідків

Російські пропагандисти 24 січня заявили про обстріл військового полігону окупантів під Іловайськом на окупованій території Донецької області. Удару було завдано по скупченню російських операторів дронів, які зібралися на навчання.

Блогер Денис Казанський опублікував фото наслідків удару по російських інструкторах БПЛА під Іловайськом.

"Філігранна робота. Ракети потрапили точно в одиноку невелику ціль на голому полі. Ось це і є високоточна зброя, а не ваші ракети, що летять у житлові будинки, дегенерати", - написав Казанський.

Наслідки "прильоту" по російських інструкторах БПЛА під Іловайськом / Фото: Telegram / Денис Казанський

За даними російського пабліка ВЧК-ОГПУ, внаслідок удару загинули 24 російські окупанти, ще четверо отримали поранення.

Нагадаємо, військовий експерт пояснив, чому ЗСУ відступили з села Крохмальне на Харківщині.

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