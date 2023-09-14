Удар по російських кораблях: ЗСУ атакували патрульні судна типу "Василій Биков" — подробиці

Вранці 14 вересня Сили Оборони атакували та пошкодили два російські патрульні кораблі типу "Василій Биков".

Про це повідомив СтратКом ЗСУ у соцмережах.

Сили оборони завдали удару по двох патрульних кораблях проєкту 22160 типу "Василій Биков" окупаційного флоту РФ в південно-західній частині Чорного моря.

Також джерело зазначає, що є певні пошкодження суден.

Зазначимо, що вранці 14 вересня після атаки по судноремонтному заводу імені Орджонікідзе в окупованому Севастополі в РФ заявили про пошкодження двох кораблів, що перебувають на ремонті.

Також відомо про атаку на Севастопольський судноремонтний завод імені Орджонікідзе.

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