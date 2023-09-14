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Удар по російських кораблях: ЗСУ атакували патрульні судна типу "Василій Биков" — подробиці

Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
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Удар по російських кораблях: ЗСУ атакували патрульні судна типу "Василій Биков" — подробиці

Сили Оборони атакували та пошкодили два російські патрульні кораблі типу "Василій Биков"

Кораблі пошкоджено.

Вранці 14 вересня Сили Оборони атакували та пошкодили два російські патрульні кораблі типу "Василій Биков".

Про це повідомив СтратКом ЗСУ у соцмережах.

Сили оборони завдали удару по двох патрульних кораблях проєкту 22160 типу "Василій Биков" окупаційного флоту РФ в південно-західній частині Чорного моря. 

Також джерело зазначає, що є певні пошкодження суден.

Зазначимо, що вранці 14 вересня після атаки по судноремонтному заводу імені Орджонікідзе в окупованому Севастополі в РФ заявили про пошкодження двох кораблів, що перебувають на ремонті.

Також відомо про атаку на Севастопольський судноремонтний завод імені Орджонікідзе

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Дата публікації
Перегляди
90
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