Удар по російських кораблях: ЗСУ атакували патрульні судна типу "Василій Биков" — подробиці

Кораблі пошкоджено.
Вранці 14 вересня Сили Оборони атакували та пошкодили два російські патрульні кораблі типу "Василій Биков".
Про це повідомив СтратКом ЗСУ у соцмережах.
Сили оборони завдали удару по двох патрульних кораблях проєкту 22160 типу "Василій Биков" окупаційного флоту РФ в південно-західній частині Чорного моря.
Також джерело зазначає, що є певні пошкодження суден.
Зазначимо, що вранці 14 вересня після атаки по судноремонтному заводу імені Орджонікідзе в окупованому Севастополі в РФ заявили про пошкодження двох кораблів, що перебувають на ремонті.
Також відомо про атаку на Севастопольський судноремонтний завод імені Орджонікідзе.
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