Удар по російських складах у Торопці: експерт пояснив, як це вплине на атаки по Україні

Атака українських безпілотників на склад у Торопці Тверської області може вплинути на використання балістики для ударів по Україні. Але новий масований удар вона, ймовірно, не відтермінує.

Про це заявив політичний експерт групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Він пояснив, що на складі в Торопці були балістичні ракети KN-23 північнокорейського виробництва та "Іскандери". Тому найближчим часом може бути зменшено використання ворогом балістики для ударів по Україні.

Однак ракети Х-101, Х-555, "Калібр", Х-22/32, Х-47М2 "Кинжал" зберігаються у зовсім інших місцях. Тому, як наголосив Коваленко, можливість завдавання комбінованого удару у росіян є. До того ж зазвичай ворог використовує і дрони-камікадзе "Шахед".

"Тому цей удар, якщо говорити про загрозу ракетного масованого удару по території України, він може зменшити компонент балістичних ракет, але не загально всією комбінованою номенклатурою", — зазначив експерт.

Нагадаємо, на великому складі в місті Торопець у Тверській області росіяни зберігали ракети до систем "Град", С-300 та С-400, а також вироблені балістичні ракети до "Іскандер" і починали створювати запас північнокорейських KN23. Однак дрони вразили склад. Там почалася серйозна пожежа.

У російському Міноборони не коментували пожежу на складах зброї, та й взагалі удари у Тверській області. Натомість у своєму зведенні відомство згадало Курську, Брянську, Смоленську, Бєлгородську та Орловську області, які зазнали масованої атаки дронів.

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