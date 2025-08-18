Дрони ЗСУ атакували об’єкт нафтової інфраструктури РФ: що відомо

Нафта / © Getty Images

У ніч на 18 серпня українські Сили безпілотних систем атакували нафтоперекачувальну станцію «Нікольське» в Тамбовській області Росії.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Внаслідок удару на об’єкті спалахнула пожежа, що призвело до повної зупинки перекачування нафти по магістральному нафтопроводу «Дружба». Ця станція є важливою частиною російської економічної інфраструктури, яка використовується для забезпечення потреб окупаційних військ.

Сили оборони України продовжують послідовно знижувати військово-економічний потенціал РФ, щоб припинити збройну агресію проти України.

Нагадаємо, у ніч з 16 на 17 серпня ЗСУ вдарили по колоні противника на трасі Рильськ — Хомутовка Курської області РФ. Внаслідок цього серйозних поранень зазнав генерал-лейтенант Абачев.