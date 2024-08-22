Удар по російському аеродрому "Маринівка": стало відомо, хто за цим стоїть

СБУ спільно із ССО уразила склади з КАБами та паливом на аеродромі "Маринівка".

Українські дрони вдарили по аеродрому "Маринівка" у Волгоградській області Росії, який ворог активно використовує для бомбардувань лінії фронту в Україні.

Про це повідомляє УНІАН з посиланням на джерело в Службі безпеки України.

"Місцеві росіяни скаржаться, що після атаки дронів СБУ та ССО ЗСУ їхній військовий аеродром виглядає як кадри з фільму апокаліпсису", - розповіло джерело.

Увага! У відео присутня нецензурна лексика.

У СБУ жартують, що так звана "СВО" йде по плану, тому місцеві жителі всю ніч та ранок слухали як вибухають склади з авіаційними КАБами, боєкомплектом та паливо-мастильними матеріалами.

Досі над територією аеродрому підіймаються стовпи чорного диму та лунає потужна детонація.

"СБУ з хірургічною точністю працює по аеродромах, з яких ворог атакує Україну. Кожна така реалізація знижує перевагу росіян в повітрі та значно обмежує їхні авіаційні спроможності", - каже джерело в СБУ.

Нагадаємо, у ніч на четвер, 22 серпня, дрони ЗСУ атакували аеродром "Маринівка" у Волгоградській області РФ, там виникла потужна пожежа.

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