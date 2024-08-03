Удари по нафтобазах і аеродрому Морозовськ: Генштаб повідомив деталі "бавовни" в РФ

Вночі проти суботи, 3 серпня, українські Сили оборони завдали удару по російському аеродрому Морозовськ, що в Ростовській області, а також низку нафтобаз на території РФ.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

"Завдання було виконано силами і засобами Служби безпеки України та Головного управління розвідки Міністерства оборони України у взаємодії зі Збройними Силами України", - йдеться у повідомленні.

На летовищі Морозовськ сталося влучання в склади з боєприпасами, де серед іншого зберігали керовані авіаційні бомби. У штабі наголошують, що поки інформація щодо ураження засобів ППО та авіаційної техніки армії РФ уточнюється.

Також вночі було атаковано нафтобази та об’єкти зберігання паливно-мастильних матеріалів в Бєлгородській, Курській та Ростовській областях. Наразі є інформація щодо влучання та подальшого загорання щонайменше двох резервуарів з нафтопродуктами.

Україна завдала удару по аеродрому у Ростовській області: з'явилися супутникові знімки наслідків