ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
827
Час на прочитання
1 хв

Удар по російському аеродрому: з’явилися супутникові знімки наслідків

Аеродром «Шайковка» знову атаковано. Після нових ударів знищено приміщення для обслуговування ракет Х-22

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Удар по Шайковці

Наслідки удару по російському аеродрому. Фото: КіберБорошно

Нові супутникові знімки та дані системи FIRMS підтверджують результати чергової атаки 6 травня на російський аеродром стратегічної авіації “Шайковка”.

Про це повідомило тг-канал КіберБорошно.

Повторна атака по російському аеродрому стратегічної авіації в “Шайковці” завдала нових втрат окупантам. Зафіксовано повне знищення технічних приміщень для обслуговування та підготовки ракет Х-22. Хоча за масштабами ці ушкодження менші за попередні, всі об’єкти цього типу були повністю знищені.

Наслідки удару по російському аеродрому. Фото: КіберБорошно

Наслідки удару по російському аеродрому. Фото: КіберБорошно

Крім того, супутникові знімки за 6 травня 2025 року вказують на активне горіння в районі паливної станції аеродрому. Дані підтверджуються зображеннями з системи FIRMS.

Наслідки удару по російському аеродрому. Фото: КіберБорошно

Наслідки удару по російському аеродрому. Фото: КіберБорошно

Також удари вразили паливні цистерни, захищені підземними укриттями та протидроновими сітками. Незважаючи на вжиті заходи, там виникла пожежа.

Нагадаємо, в ISW пояснили, чому неможливе перемир’я між Україною та Росією.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
827
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie