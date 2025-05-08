Удар по російському аеродрому: з’явилися супутникові знімки наслідків

Наслідки удару по російському аеродрому. Фото: КіберБорошно

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Нові супутникові знімки та дані системи FIRMS підтверджують результати чергової атаки 6 травня на російський аеродром стратегічної авіації “Шайковка”.

Про це повідомило тг-канал КіберБорошно.

Повторна атака по російському аеродрому стратегічної авіації в “Шайковці” завдала нових втрат окупантам. Зафіксовано повне знищення технічних приміщень для обслуговування та підготовки ракет Х-22. Хоча за масштабами ці ушкодження менші за попередні, всі об’єкти цього типу були повністю знищені.

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Наслідки удару по російському аеродрому. Фото: КіберБорошно

Крім того, супутникові знімки за 6 травня 2025 року вказують на активне горіння в районі паливної станції аеродрому. Дані підтверджуються зображеннями з системи FIRMS.

Наслідки удару по російському аеродрому. Фото: КіберБорошно

Також удари вразили паливні цистерни, захищені підземними укриттями та протидроновими сітками. Незважаючи на вжиті заходи, там виникла пожежа.

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