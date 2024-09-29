Удар по російському арсеналу у Волгоградській області: опубліковано супутниковий знімок

На території складу боєприпасів слідів ураження не помітно.

У Мережі опублікували супутниковий знімок від 29 вересня, на якому видно територію арсеналу російської армії біля селища Котлубань Волгоградської області. На опублікованому фото приміщення складів неушкоджені.

Супутниковий знімок поширили в Telegram-каналі російської служби “Радіо Свобода”.

Як видно на фото, поряд з арсеналом ракетно-артилерійського озброєння російської армії після удару українських дронів виникла пожежа. Однак на території складу боєприпасів слідів ураження не помітно.

Супутниковий знімок території біля російського арсеналу в Волгоградській області РФ / Фото: Telegram російської служби "Радіо Свобода"

Раніше у Генштабі ЗСУ повідомляли, що попри щільне прикриття засобами РЕБ і ППО, бойове завдання було успішно виконано. "На території арсеналу спостерігається пожежа та детонація боєприпасів", - йшлося у повідомленні.

У Генштабі додали, що напередодні удару до арсеналу прибув ешелон з іранськими ракетами.

Нагадаємо, арсенал зберігання ракет, боєприпасів та вибухових матеріалів 1-го розряду біля селища Котлубань Волгоградської області Росії було атаковано 120 дронами.

Україна під ударом і помста не забарилась і на території Росії!

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