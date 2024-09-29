Удар по російському арсеналу у Волгоградській області: опубліковано супутниковий знімок

На території складу боєприпасів слідів ураження не помітно.
У Мережі опублікували супутниковий знімок від 29 вересня, на якому видно територію арсеналу російської армії біля селища Котлубань Волгоградської області. На опублікованому фото приміщення складів неушкоджені.
Супутниковий знімок поширили в Telegram-каналі російської служби “Радіо Свобода”.
Як видно на фото, поряд з арсеналом ракетно-артилерійського озброєння російської армії після удару українських дронів виникла пожежа. Однак на території складу боєприпасів слідів ураження не помітно.
Раніше у Генштабі ЗСУ повідомляли, що попри щільне прикриття засобами РЕБ і ППО, бойове завдання було успішно виконано. "На території арсеналу спостерігається пожежа та детонація боєприпасів", - йшлося у повідомленні.
У Генштабі додали, що напередодні удару до арсеналу прибув ешелон з іранськими ракетами.
Нагадаємо, арсенал зберігання ракет, боєприпасів та вибухових матеріалів 1-го розряду біля селища Котлубань Волгоградської області Росії було атаковано 120 дронами.
Читайте також: