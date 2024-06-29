Удар по російському Центру космічного стеження в окупованому Криму: росЗМІ підтвердили (відео)

Внаслідок удару поранення отримали троє військовослужбовців РФ, чи був пошкоджений сам командно-вимірювальний комплекс, достеменно невідомо, зазначає ASTRA.

Протягом тижня 22-28 червня Сили оборони вразили російський Центр космічного стеження та зв'язку в окупованому Криму.

Спочатку про це повідомив Telegram Military Media Center, який координує Міністерство оборони України.

Джерела ASTRA підтвердили удар по Центру далекого космічного зв'язку в Криму 24 червня.

Також читайте Партизани в Криму виявили великий склад боєприпасів та ворожої техніки: фото та координати

"Українські ТГ-канали публікували відео пожежі в селі Вітіно після атаки ракетами ATACMS. У Міноборони України тоді заявили про знищення російського Центру космічного стеження та зв'язку в Криму. Як з'ясувала ASTRA, ракети ATACMS дійсно атакували військову частину 81415 в селі Вітіно, де розташований 40-й окремий командно-вимірювальний комплекс у складі Головного випробувального космічного центру імені Тітова ВКС РФ", – йдеться у повідомленні.

За даними джерел, після атаки на території частини спалахнула суха трава. Внаслідок удару поранення отримали троє військовослужбовців.

Удар по Центру далекого космічного зв'язку в Криму / Фото: ASTRA

"Чи був пошкоджений сам командно-вимірювальний комплекс, достеменно невідомо", – зазначає ASTRA.

Нагадаємо, у грудні 2023 року центр був атакований ракетами Storm Shadow. Тоді по території центру було зафіксовано як мінімум два прильоти, пошкоджено одну одиницю військової техніки.

ЗСУ завдали удару по російському Центру космічного стеження в окупованому Криму

Читайте також: