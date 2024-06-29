Удар по російському Центру космічного стеження в окупованому Криму: росЗМІ підтвердили (відео)

Внаслідок удару поранення отримали троє військовослужбовців РФ, чи був пошкоджений сам командно-вимірювальний комплекс, достеменно невідомо, зазначає ASTRA.
Протягом тижня 22-28 червня Сили оборони вразили російський Центр космічного стеження та зв'язку в окупованому Криму.
Спочатку про це повідомив Telegram Military Media Center, який координує Міністерство оборони України.
Джерела ASTRA підтвердили удар по Центру далекого космічного зв'язку в Криму 24 червня.
"Українські ТГ-канали публікували відео пожежі в селі Вітіно після атаки ракетами ATACMS. У Міноборони України тоді заявили про знищення російського Центру космічного стеження та зв'язку в Криму. Як з'ясувала ASTRA, ракети ATACMS дійсно атакували військову частину 81415 в селі Вітіно, де розташований 40-й окремий командно-вимірювальний комплекс у складі Головного випробувального космічного центру імені Тітова ВКС РФ", – йдеться у повідомленні.
За даними джерел, після атаки на території частини спалахнула суха трава. Внаслідок удару поранення отримали троє військовослужбовців.
"Чи був пошкоджений сам командно-вимірювальний комплекс, достеменно невідомо", – зазначає ASTRA.
Нагадаємо, у грудні 2023 року центр був атакований ракетами Storm Shadow. Тоді по території центру було зафіксовано як мінімум два прильоти, пошкоджено одну одиницю військової техніки.
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