Удар по російському поромі "Крим-Кавказ": експерт пояснив, чим і навіщо було атаковано судно РФ

Військовий експерт Defense Express Іван Киричевський зазначив, що росіяни добряче прорахувалися, вважаючи, що ушкодили українську ракетну програму.

Про це він сказав в ефірі "Еспресо".

"Ми вже сприймаємо як належно, що можливо не дрони, а власне далекобійне ракетне озброєння б'є по території РФ. Чому говорю про далекобійні ракети? Тому що окупаційна адміністрація РФ заявляє, що уражено машинне відділення великого порома довжиною корпусу понад 100 метрів, яке може перевозити залізничні вагони. Машинне відділення на такому судні - це занадто великий сегмент, щоб його можна було підбити навіть кількома безпілотниками. Виглядає так, що туди прилетіла ракета", - припустив Киричевський.

З огляду на це військовий експерт пояснив стратегічне значення атакованої поромної переправи "Крим-Кавказ". До введення в експлуатацію Кримського мосту саме ця переправа забезпечувала основний потік військових вантажів на півострів. Наразі росіяни продовжують використовувати пороми для перевезення вибухонебезпечних матеріалів та частини військової логістики.

"Коли у грудні 2023 року росіяни били ракетами по нашому військово-промисловому комплексу, то сподівалися, що зробили все, щоб подібних ударів по їхніх об'єктах не було, але вони прорахувалися. Думаю, що незабаром Генштаб офіційно підтвердить, наскільки добряче росіяни прорахувалися, думаючи, що ушкодили нам ракетну програму. Нехай помиляються й далі", - наголосив Киричевський.

Нагадаємо, росіяни заявили 23 липня про атаку безпілотників на пором в порту "Кавказ", який курсує до тимчасово окупованого Криму. Там загорілося судно, і нібито серед членів екіпажу і співробітників порту є постраждалі й загиблий.

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