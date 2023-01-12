Удар по розташуванні "мобіків у Макіївці: у Мережі з'явилось фото окупантів перед "бавовною"

Усміхнені окупанти обіймаються та позують на камеру.

У Мережі з'явилися фото "мобіків", які розташовувалися у Макіївському ПТУ, зроблене за декілька годин до потужної "бавовни" у новорічну ніч.

Фото опублікував співзасновник міжнародної волонтерської спільноти InformNapalm, OSINT-експерт Іраклі Комахідзе.

"РоZZійські пабліки розповсюджують фото від 31 грудня з ПТУ Макіївки з "мобіками"-окупантами, які святкують Новий Рік, які в свої останні секунди життя збиралися випити тост "цей рік був складним... за перемогу", – зазначив він.

Очевидно, світлина зроблена під час святкування в очікуванні Нового року. Усміхнені окупанти обіймаються та позують на камеру. Проте рівно 00:01, коли загарбники слухали звернення свого диктатора, в ПТУ сталася "бавовна".

Нагадаємо, що внаслідок удару у будівлі Макіївського ПТУ загинули близько 600 окупантів.

Міністерство оборони Росії визнало, що кількість загиблих внаслідок удару становить 89 осіб. Вцілілих солдат командування окупантів хотіло відправити у наступ, аби списати як свідків.

Тим часом в Росії заявили, що не оприлюднять списки загиблих внаслідок удару по ПТУ Макіївки.

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