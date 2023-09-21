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Удар по секретній базі окупантів у Мелітополі: поранено командувача 58 армії РФ — ЗМІ

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Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Будівля моторного заводу в Мелітополі, де окупанти облаштували військовий штаб / © Цензор.нет
Будівля моторного заводу в Мелітополі, де окупанти облаштували військовий штаб / © Цензор.нет

В результаті ракетного удару десятки російських офіцерів опинилися в зоні ураження.

По секретній базі російських сил у тимчасово окупованому Мелітополі було завдано ракетного удару Силами оборони України. Поранення отримали десятки російських офіцерів, є загиблі.

Про це повідомляють у четвер, 21 вересня, видання hromadske та Цензор.НЕТ з посиланням на власні джерела у Службі безпеки України.

У повідомленні йдеться, що окупанти облаштували секретний штаб на місцевому моторному заводі. СБУ перевірила цю інформацію та передала її військовим. Після цього відбувся влучний “приліт” по цілі.

В результаті ракетного удару було поранено командувача 58 армії РФ, яка воює на Запорізькому напрямку, а також начальника штабу. Загалом поранення отримали десятки російських офіцерів, близько десятки з них — ліквідовані.

Коли саме було завдано удару, у повідомленні не уточнюють.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Мелітополі 19 вересня пролунали потужні вибухи. У ЗСУ повідомили про знищений ворожий штаб.

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Дата публікації
Перегляди
420
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