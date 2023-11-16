Удар по Селидові: кількість жертв знову зросла

Тіло четвертої жертви виявили під завалами будинку у Селидовому Покровського району Донецької області. Будинок зруйнований російським ракетним ударом.

Про це повідомили в ДСНС України.

"Кільксть загиблих унаслідок удару по Селидовому знову зросла – до чотирьох", - зазначили рятувальники.

Аварійно-рятувальні роботи на місці удару продовжуються.

Нагадаємо, в ніч проти 15 листопада росіяни завдали чотирьох ракетних ударів по житлових кварталах Селидово. У місті пошкоджено або повністю зруйновано 20 приватних будинків, 6 багатоповерхівок, автомобіль. Спочатку було відомо про одного загиблого та трьох постраждалих. Пізніше під завалами будинку виявили другого загиблого.

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