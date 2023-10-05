Удар по селу Гроза на Харківщині: з'явилося моторошне відео з місця трагедії

Сьогодні, 5 жовтня, росіяни завдали ракетного удару по селі Гроза Куп'янського району. Там загинув 51 мирний мешканець.
З'явилося моторошне відео з місця ракетного удару росіян під Куп'янськом.
Його показали у МВС України.
"Харківщина, село Гроза. Черговий акт терору російських загарбників. На місці працюють профільні служби. Пошуково-рятувальна операція триває", - йдеться у підписі.
На відео видно руїни сільського кафе та магазину. Рятувальники дістають з-під завалів десятки мирних мешканців, і їхні тіла лежать поруч.
Нагадаємо, російські окупанти вдень 5 жовтня знищили невеликий сільський заклад, у якому перебувало близько 60 осіб. Наразі вже відомо про 51 загиблого, серед яких дитина 6 років. ТСН.ua зібрали все, що відомо про теракт росіян на Харківщині.
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