Удар по селу Гроза став наймасовішим за кількістю загиблих у Харківській області від початку війни

Загалом у приміщенні, куди вдарили росіяни, перебували близько 60 людей.

Російський удар по селу Гроза Куп’янського району, що на Харківщині, став наймасовішим за кількістю загиблих у області від початку війни.

Про це повідомила спікерка Харківської ОВА Олена Шаповал. Як повідомив очільник МВС Клименко, кількість загиблих через удар зросла до 50 людей. За попередніми даними, по кафе вдарили "Іскандерами".

"Розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України). За даними слідства, 5 жовтня близько 13:25 російські військові обстріляли село Гроза Куп’янського району", — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що на місці працюють рятувальники. Внаслідок атаки по будівлі місцевого кафе-магазину загинув і хлопчик 6 років.

Загалом у приміщенні, куди вдарили росіяни, перебували перебувало близько 60 осіб. Там якраз відбувалися поминки за померлим односельцем.

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