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Удар по середмістю Запоріжжя: одну людину вважають зниклою безвісти

Удар по середмістю Запоріжжя: одну людину вважають зниклою безвісти

Атака на Запоріжжя 18 січня

12 людей поранені, один - загинув. 

Четверту добу тривають пошукові роботи на місці ворожого удару по Запоріжжю. Один чоловік вважається зниклим безвісно.

Про це повідомив керівник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Одна жінка й досі знаходиться під наглядом лікарів - її стан стабільний, прогноз сприятливий. Ще одна людина — чоловік 27 років вважається зниклим безвісти", — повідомив Федоров. 

Нагадаємо, 18 січня росіяни поцілили по середмістю Запоріжжя. Ворожий обстріл забрав життя однієї людини, ще 12 зазнали поранень.

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