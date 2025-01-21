Удар по середмістю Запоріжжя: одну людину вважають зниклою безвісти

Четверту добу тривають пошукові роботи на місці ворожого удару по Запоріжжю. Один чоловік вважається зниклим безвісно.

Про це повідомив керівник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Одна жінка й досі знаходиться під наглядом лікарів - її стан стабільний, прогноз сприятливий. Ще одна людина — чоловік 27 років вважається зниклим безвісти", — повідомив Федоров.

Нагадаємо, 18 січня росіяни поцілили по середмістю Запоріжжя. Ворожий обстріл забрав життя однієї людини, ще 12 зазнали поранень.

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