Удар по Севастополю викликав істерику в пропагандистів: аналітики оцінили наслідки атаки для Кремля

Вночі, 13 вересня, Збройні сили України завдали ракетних ударів по тимчасово окупованому Севастополю в Криму. В результаті атаки було пошкоджено ворожий десантний корабель, підводний човен та портову інфраструктуру.

Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни.

Зі слів речника ГУР МО Андрія Юсова, ракети влучили в судноремонтний завод "Севморзавод" та пошкодили ремонтні споруди та два російських судна. У Міноборони РФ заявили, російська протиповітряна оборона перехопила сім із десяти крилатих ракет, проте визнали, що ракети вразили два кораблі, які перебували на ремонті в сухому доці.

Речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк наголосила, що під час удару не було російських ракетоносців, проте розвідка не знає, який підводний човен перебував у сухому доці.

Аналітики вважають, що знищення двох суден призведе до того, що сухий док припинить бути працездатним, доки РФ не прибере уламки, що може зайняти певний проміжок часу. Наразі ступінь пошкодження ремонтних потужностей заводу невідома.

Після ракетного удару окупаційна влада Криму повідомила про пошкоджені житлові будинки та поранення кількох десятків людей, проте не було жодної інформації про те, чи було поранено військових РФ.

Російський пропагандист Володимир Соловйов обурився через ракетний удар та заявив про необхідність відповідного удару по західних підприємствах, які вироблять ракети, які, ймовірно, ЗСУ використовували під час удару.

"Заклик Соловйова до ескалації із Заходом є шаблонною риторикою для його внутрішньої аудиторії, але не відображає жодної фактичної позиції Кремля з цього питання", — зазначили аналітики.

"Російські військкори занепокоєні тим, що удар України може бути передвістям активізації кампанії з повернення Україною тимчасово окупованого Криму", - зазначили аналітики.

Обстріл Севастополя: що відомо

У ніч проти13 вересня у тимчасово окупованому Севастополі крилаті ракети завдали ударів по судноремонтному заводу імені Серго Орджонікідзе. В результаті атаки було пошкоджено два ворожих судна — дизель-електричний підводний човен "Ростов-на-Дону" та великий десантний корабель "Мінськ".

Очільник окупаційної влади Севастополя Михайло Развожаєв повідомив, що удару зазнав суднобудівний завод "Севморзавод". Він додав, що внаслідок атаки постраждали 24 людини — четверо перебувають у стані середньої тяжкості.

Згодом у Міністерстві оборони Росії визнали, що був атакований Севастопольський морський завод. Там встигли заявити про збивання великої кількості ракет.

Видання Sky News повідомило, що атака, ймовірно, була здійснена британськими ракетами Storm Shadow. Наразі Міноборони Британії цього не прокоментувало.

"Севморзавод" - це суднобудівний Севастопольський морський завод імені Серго Орджонікідзе, на якому будують та ремонтують кораблі Чорноморського флоту Росії.

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